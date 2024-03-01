Сводка с фронта: от Авдеевки мощное наступление, Часов Яр может попасть в котёл

За Авдеевкой освобождены очередные сёла, главком ВСУ Сырский бессилен

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Attribution 4.0 Licence

Представляем военную сводку на пятницу, 1 марта.

Херсонское направление

Украинская армия тут проявляет активность у населённого пункта Казачьи Лагеря и в районе дачного посёлка у Антоновского моста. Группировка националистов заняла несколько домов, выбить их российские артиллеристы пока не могут. Не прекращают попыток Бандеровцы десантировать группы к населённому пункту Крынки, где хоть и стало тише, однако бои ещё идут.

Запорожское направление

В Запорожской области ожесточенные бои продолжаются в южной и западной частях посёлка Работино. С западной окраины российская армия буквально ворвалась на территорию населённого пункта и выбила боевиков ВСУ с ряда позиций. У села Вербовое относительное затишье, продолжаются контрбатарейные дуэли.

Донецкое направление

Российская армия с мест опровергает информацию укроресурсов о том, что российские войска были выбиты из села Красногоровка. Бойцы ВС РФ двигаются к центру с юга, при поддержке ТОС "Солнцепёк" и ВКС РФ.

Расчёты реактивных систем залпового огня "Град" на этом фронте уничтожают пехотинцев ВСУ и опорные пункты неприятеля.

"Удары наносятся осколочными реактивными 122-мм снарядами. Артиллеристы работают во взаимодействии с подразделением БпЛА, которые ведут разведку и корректировку огня", — сообщает Министерство обороны России

Фланги Авдеевки

Здесь у российских войск новые успехи: освобождены посёлки Бердычи и Орловка. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский делает заявление, тем временем, что это украинская армия в Орловке выбила русских. Однако даже по данным прозападного портала Deep State российская группировка продвинулась на западную часть посёлка.

Также Сырский сообщил о планах выстроить оборонительные укрепления по каскаду водохранилищ. Тут российскому командованию необходимо просчитать возможные риски, поскольку преследуя спешно убегающих националистов, российские войска заходят в низину. Армия Украины наверняка отойдёт на высоты в посёлке Очеретино — эта позиция, скорее всего, будет одной из ближайших российских целей.

Фланги Артёмовска

На этом направлении бои накануне разворачивались за высоты у посёлка Красное (Ивановское). Ожидается подтверждение с места, что и этот населённый пункт русские бойцы освободили. По крайней мере, об этом заявляли многие военные корреспонденты. Скорее всего, скоро армия РФ возьмёт и высоты рядом, поскольку без них в посёлке будет удержаться трудно.

Есть вероятность, что при успешном наступлении в районе Красного, посёлка Клещеевка на юге, а также у Богдановки, повторится история с оперативным окружением стратегически важного города Часов Яр полукольцом и дальнейшим его штурмом.

Основные сложности тут являются топография местности (Часов Яр стоит на возвышенности) и укреплённые оборонительные рубежи украинской армии с разветвленными переходами сообщения.

На Купянском и Краснолиманском направлениях без серьёзных изменений. ВСУ признали провал в подготовке оборонительной линии за Авдеевкой, и теперь в Харьковской области проведён тендер на постройку опорников в Купянском районе. Правда, тендер этот подразумевает строительство аж в следующем году.