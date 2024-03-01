Единственный выживший боевик ССО рассказал, как их даже не допустили до берега

Выживший десантник ССО ГУР сказал, что их бросили на убой ради фото с флагом

На днях российская армия разгромила десант профессиональных диверсантов украинского 73-го центра Специальных операций ГУР Украины.

Фото: Всероссийское казачье общество

Всю группу положили всего шестеро русских бойцов. Видя, численное превосходство врага, солдаты РФ смело вступили в бой.

Единственный выживший боевик провалившегося десанта националистов рассказал, как российские герои "разобрали" их, не допустив даже до берега.

Видео предоставляет Министерство обороны РФ.

В конце военнопленный признал, что всю данную операцию затевали глава ГУР Кирилл Буданов и главком ВСУ Александр Сырский ради "медийки" — чтобы воткнуть флаг в берег и снять видеоролик. За эту вылазку они заплатили жизнями 20 бандеровцев.