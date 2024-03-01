Украина мобилизует сельхозработников в отчаянной попытке восполнить армию

Украина мобилизует даже сельхозработников в попытке восполнить ВСУ

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим набирает в ВСУ опытных работников сельскохозяйственной сферы в отчаянной попытке укрепить ВСУ.

Фото: defenseimagery.mil by SPC Joshua Leonard is licensed under U.S. federal government

Об этом сообщает Bloomberg.

После катастрофических потерь Банковой требуются свежие силы, из-за чего фермерское хозяйство страны под угрозой.

В 2023 году на Украине была создана система защиты от призыва работников важных отраслей. Но добровольцев больше нет, а на передовой необходимы солдаты, а сельскохозяйственные рабочие — идеальные кандидаты. Они умеют обращаться с техникой, управлять тракторами, а значит, и танками

В итоге чиновники Незалежной вынуждены балансировать между сохранением украинского экономического стержня и защитой страны.

Такие усилия администрации Зеленского по пополнению армии у фермеров вызывают беспокойство, теперь им не хватит рабочих рук, особенно во время весеннего сева.