Киевский режим набирает в ВСУ опытных работников сельскохозяйственной сферы в отчаянной попытке укрепить ВСУ.
Об этом сообщает Bloomberg.
После катастрофических потерь Банковой требуются свежие силы, из-за чего фермерское хозяйство страны под угрозой.
В 2023 году на Украине была создана система защиты от призыва работников важных отраслей. Но добровольцев больше нет, а на передовой необходимы солдаты, а сельскохозяйственные рабочие — идеальные кандидаты. Они умеют обращаться с техникой, управлять тракторами, а значит, и танками
В итоге чиновники Незалежной вынуждены балансировать между сохранением украинского экономического стержня и защитой страны.
Такие усилия администрации Зеленского по пополнению армии у фермеров вызывают беспокойство, теперь им не хватит рабочих рук, особенно во время весеннего сева.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.