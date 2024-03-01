Успешная операция: Армия России уничтожила замаскированный опорный пункт боевиков ВСУ

ВС РФ уничтожили спрятанный опорный пункт ВСУ на запорожском направлении

Расчет 120-мм миномета "Сани" отряда "БАРС-10" уничтожил замаскированный опорный пункт Вооруженных сил Украины на запорожском направлении, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Фото: Вадим Савицкий

Военнослужащие РФ заняли огневую позицию, рассчитали исходные данные и успешно нанесли удар по опорному пункту противника.

Ранее российские военные предотвратили высадку диверсионной группы Военно-морских сил Украины на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент Российской Федерации Владимир Путин проинформировал граждан о начале операции 24 февраля 2022 года, после обращения властей Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с просьбой оказать помощь в противодействии агрессии киевского режима.