"Зачем вы послали людей на задание на Тендровскую косу": Генерал Кривонос разнес командование ВСУ

Генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос выразил критику в адрес командования украинской армии после гибели морских пехотинцев Сил спецопераций при попытке высадки на Тендровской косе в Херсонской области.

