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"Зачем вы послали людей на задание на Тендровскую косу": Генерал Кривонос разнес командование ВСУ

Генерал ВСУ Кривонос раскритиковал командование за гибель десанта на Тендровской косе

Силовые структуры » Военные новости

Генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос выразил критику в адрес командования украинской армии после гибели морских пехотинцев Сил спецопераций при попытке высадки на Тендровской косе в Херсонской области.

Генерал ВСУ Кривонос раскритиковал командование за гибель десанта на Тендровской косе
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

По мнению военного, операция, в ходе которой погибли бойцы спецназа, была абсолютно бессмысленной. Такие заявления были сделаны им в ходе интервью для Espreso. tv.

Кривонос подчеркнул, что удержание Тендровской косы не имело никакого смысла, и безопасность бойцов находилась под серьезной угрозой.

"Когда читаешь официальные доклады, хочется спросить: зачем вы лжете и зачем вы послали людей на задание на Тендровскую косу, выполнение которого не имело никакого ни стратегического, ни оперативного, ни тактического смысла?" — задал вопрос генерал.

Военный конфликт на Украины продолжается. Россия начала специальную военную операцию по защите мирных граждан Донбасса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года, ответив на обращение лидеров ДНР и ЛНР о помощи в противостоянии украинскому правительству.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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