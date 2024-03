Эксперт предупредил: украинские вооруженные силы близки к потере способности противостоять российской армии

Бывший разведчик Вооруженных Сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol заявил, что в скором времени украинские вооруженные силы лишатся возможности противостоять российской армии.

Фото: CreativeCommons by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.