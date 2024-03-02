Бывший разведчик Вооруженных Сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol заявил, что в скором времени украинские вооруженные силы лишатся возможности противостоять российской армии.
По мнению эксперта, украинцы приближаются к краху на фронте, и скоро наступит момент, когда их "боевая сплоченность полностью исчезнет". Это откроет путь для России продолжать продвигаться вперёд, не снижая темпа.
Риттер подчеркнул, что подобное положение дел ВСУ ставит перед Североатлантическим альянсом, поддерживающим украинских военных, серьёзные вызовы.
"Я думаю, в течение нескольких недель НАТО окажется под еще большим давлением. <…> Они даже не смогут мечтать о победе, потому что не будет никакой украинской армии", — резюмировал эксперт.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.