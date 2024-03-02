Эксперт предупредил: украинские вооруженные силы близки к потере способности противостоять российской армии

Скотт Риттер: ВСУ в скором времени полностью перестанут оказывать сопротивление ВС РФ

Бывший разведчик Вооруженных Сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol заявил, что в скором времени украинские вооруженные силы лишатся возможности противостоять российской армии.

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По мнению эксперта, украинцы приближаются к краху на фронте, и скоро наступит момент, когда их "боевая сплоченность полностью исчезнет". Это откроет путь для России продолжать продвигаться вперёд, не снижая темпа.

Риттер подчеркнул, что подобное положение дел ВСУ ставит перед Североатлантическим альянсом, поддерживающим украинских военных, серьёзные вызовы.