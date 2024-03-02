В России активно разрабатывается и внедряется уникальная система по защите от украинских БПЛА

Виктор Дьяков: В РФ разрабатывается уникальная система РЭБ

В России происходит интенсивная разработка и внедрение инновационной системы для защиты от украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зонах проведения спецоперации.

Фото: ru.wikipedia.org

Об этом сообщил заместитель генерального директора АО "Институт разработок и технологий" Виктор Дьяков в беседе с URA. RU.

По словам Дьякова, в условиях активных боевых действий в зоне СВО критически важны мобильные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В России ведется интенсивная работа по обеспечению защиты от атак беспилотников, отметил эксперт. Новейшие разработки и технологии нацелены на эффективную нейтрализацию угрозы со стороны дронов, что является одним из важнейших направлений современной оборонно-промышленной деятельности России.

В ходе специальной военной операции в полной мере был продемонстрирован потенциал и ценность беспилотных летательных аппаратов. Российская армия активно использует разнообразные системы такого рода, что позволяет успешно решать широкий круг задач.

Сегодня на вооружении российской армии есть передовые технологии, которые способствуют оптимизации военных операций. Беспилотные летательные аппараты оказываются незаменимыми помощниками в различных сценариях боевых действий.

Кроме того, в РФ создается основа для дальнейшего развития сферы беспилотной авиации. Появляются новые возможности, позволяющие усовершенствовать техническое обеспечение и методы применения БПЛА.