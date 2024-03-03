Поставленные ВСУ "Абрамсы" не оказались "чудо-оружием", каким их позиционировали США перед отправкой на Украину.
Первый танк Abrams был подбит в первый же день применения. Российские бойцы даже оттеснили националистов от потерянной машины и вывезли его в тыл. Трофей будет изучен военными инженерами предприятий оборонки.
Всё это вызвало депрессию у украинского общества. Какие надежды они возлагали на немецкие танки Leopard — и также ждали "Абрамсы". Но оказалось, что бронетехника из США тоже неспособна изменить ситуацию на фронте.
Но настоящая паника поднялась в Пентагоне, там не ожидали, что Киев применит Abrams, потеряв так бездарно. США используют эти танки не как самостоятельную боевую единицу, а пол прикрытием авиации. Генштаб Украины же бросил танки в бой в чистом поле.
Видео уничтожения "Абрамса" стало распространяться с огромной скоростью. Но в скором времени соцсети Запада стали удалять видео, поскольку оно "нарушало имидж, бизнес-интересы и деловую репутацию компании".
Мартовские праздники в России всегда ассоциируются с непредсказуемой погодой: то тепло и солнечно, то внезапные снегопады и метели.