США в панике удаляют ролики с уничтожением своих танков "Абрамс"

США срочно удаляют все видеоролики с уничтожением танков Abrams

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поставленные ВСУ "Абрамсы" не оказались "чудо-оружием", каким их позиционировали США перед отправкой на Украину.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Первый танк Abrams был подбит в первый же день применения. Российские бойцы даже оттеснили националистов от потерянной машины и вывезли его в тыл. Трофей будет изучен военными инженерами предприятий оборонки.

Всё это вызвало депрессию у украинского общества. Какие надежды они возлагали на немецкие танки Leopard — и также ждали "Абрамсы". Но оказалось, что бронетехника из США тоже неспособна изменить ситуацию на фронте.

Но настоящая паника поднялась в Пентагоне, там не ожидали, что Киев применит Abrams, потеряв так бездарно. США используют эти танки не как самостоятельную боевую единицу, а пол прикрытием авиации. Генштаб Украины же бросил танки в бой в чистом поле.

Видео уничтожения "Абрамса" стало распространяться с огромной скоростью. Но в скором времени соцсети Запада стали удалять видео, поскольку оно "нарушало имидж, бизнес-интересы и деловую репутацию компании".