США в панике удаляют ролики с уничтожением своих танков "Абрамс"

Поставленные ВСУ "Абрамсы" не оказались "чудо-оружием", каким их позиционировали США перед отправкой на Украину.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.