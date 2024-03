Зеленский заслушал нового главкома об оперативной обстановке на основных направлениях и аудите вооруженных сил

Главком Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о результатах проведенного им аудита ВСУ и рекомендованных решениях по кадрам.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International