Зеленский заслушал нового главкома об оперативной обстановке на основных направлениях и аудите вооруженных сил

Главком ВСУ Сырский доложил Зеленскому об аудите и кадровых решениях

Главком Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о результатах проведенного им аудита ВСУ и рекомендованных решениях по кадрам.

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"Заслушал главкома об оперативной обстановке на основных направлениях, аудите вооруженных сил, о ротации бригад и кадровых решениях в их пределах", — написал Зеленский в Telegram-канале по итогам совещания не уточняя, о каких именно кадровых решениях идет речь.

Зеленский 2 марта в своем обращении предоставил генерал-полковнику Сырскому свободу действий в смене руководства генштабом и армией. Спустя неделю главком предстал перед президентом с докладом и предложениями по кадрам, так как ранее утверждал, что проблемы ВСУ в зоне боевых действий вызваны действиями комбригов. Интересно, что многие на Украине винят именно Сырского в больших потерях под Артемовском.