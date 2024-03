Оплот трещит по швам: ВСУ выстроили оборону по линии Бердычи — Семёновка — Орловка — Тоненькое

Эксперт BILD Юлиан Рёпке, анализирующий открытые данные, поделился оценкой обороны Вооруженных сил Украины у водоёмов к западу от Авдеевки.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic