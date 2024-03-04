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Оплот трещит по швам: ВСУ выстроили оборону по линии Бердычи — Семёновка — Орловка — Тоненькое

BILD: ВСУ с трудом держат оборону вдоль водоёмов к западу от Авдеевки

Силовые структуры » Военные новости

Эксперт BILD Юлиан Рёпке, анализирующий открытые данные, поделился оценкой обороны Вооруженных сил Украины у водоёмов к западу от Авдеевки.

BILD: ВСУ с трудом держат оборону вдоль водоёмов к западу от Авдеевки
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По его словам, украинские военные держат оборону вдоль линии Бердычи — Семёновка — Орловка — Тоненькое, где находятся пруды и небольшие реки, представляющие удобные позиции для обороны. Однако часть указанных территорий уже перешла под контроль Вооруженных сил Российской Федерации.

"Это означает, что эта линия обороны, которую украинцы, по их словам, изначально провели через 3 села и природные преграды в виде прудов, удерживается лишь частично", — говорит Рёпке.

Напомним, президент России, Владимир Путин, обратился к нации в эфире телевизионного обращения 24 февраля 2022 года и объявил о специальной военной операции на Украине. Заявление главы государства стало ответом на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.

Путин подчеркнул, что целью операции не является оккупация украинских территорий, и РФ выступает за право народов Украины на самоопределение.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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