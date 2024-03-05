Министерство обороны РФ рассказало о подвиге помощника гранатометчика Ильи Бурлака, который после штурма населенного пункта вынес раненых сослуживцев из-под огня ВСУ

Минобороны РФ: младший сержант Бурлак спас из-под артиллерийского огня трех раненых сослуживцев

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что младший сержант Илья Бурлак спас жизни троим своих сослуживцев во время выполнения боевой задачи.

Фото: ptzgovorit.ru

Бурлак вместе с другими бойцами своего подразделения осуществлял штурм опорного пункта украинских сил. Однако, когда после захвата пункта российские военнослужащие оказались под массированным артиллерийским обстрелом, трое из них были ранены.

Младший сержант оказал первую помощь своим сослуживцам, а затем вынес их из опасной зоны для последующей эвакуации. После этого он вернулся на боевую позицию и продолжил выполнение поставленной задачи.

Ранее Pravda.ru сообщала, что в Минобороне РФ отметили подвиг майора Клоповского, подразделение которого уничтожило 10 боевиков ВСУ.