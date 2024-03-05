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Министерство обороны РФ рассказало о подвиге помощника гранатометчика Ильи Бурлака, который после штурма населенного пункта вынес раненых сослуживцев из-под огня ВСУ

Минобороны РФ: младший сержант Бурлак спас из-под артиллерийского огня трех раненых сослуживцев

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Силовые структуры » Военные новости

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что младший сержант Илья Бурлак спас жизни троим своих сослуживцев во время выполнения боевой задачи.

Минобороны РФ: младший сержант Бурлак спас из-под артиллерийского огня трех раненых сослуживцев
Фото: ptzgovorit.ru

Бурлак вместе с другими бойцами своего подразделения осуществлял штурм опорного пункта украинских сил. Однако, когда после захвата пункта российские военнослужащие оказались под массированным артиллерийским обстрелом, трое из них были ранены.

Младший сержант оказал первую помощь своим сослуживцам, а затем вынес их из опасной зоны для последующей эвакуации. После этого он вернулся на боевую позицию и продолжил выполнение поставленной задачи.

Ранее Pravda.ru сообщала, что в Минобороне РФ отметили подвиг майора Клоповского, подразделение которого уничтожило 10 боевиков ВСУ.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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