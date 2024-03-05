Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что младший сержант Илья Бурлак спас жизни троим своих сослуживцев во время выполнения боевой задачи.
Бурлак вместе с другими бойцами своего подразделения осуществлял штурм опорного пункта украинских сил. Однако, когда после захвата пункта российские военнослужащие оказались под массированным артиллерийским обстрелом, трое из них были ранены.
Младший сержант оказал первую помощь своим сослуживцам, а затем вынес их из опасной зоны для последующей эвакуации. После этого он вернулся на боевую позицию и продолжил выполнение поставленной задачи.
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