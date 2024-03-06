"На случай всяких неожиданностей". Немецкие СМИ сообщили о том, что Шольцу готовят секретный бункер

Немецкого канцлера Олафа Шольца могут спрятать в секретную штаб-квартиру, ему готовят бункер на случай неожиданных ситуаций, сообщает немецкое издание Der Spiegel.
В публикации отмечают, что альтернативная секретная штаб-квартира понадобится канцлеру, если правительство Германии придется срочно эвакуировать.
Во вторник команда Шольца провела репетицию возможной чрезвычайной ситуации. Был отработан порядок взаимодействия между органами, проверены работоспособность и функциональность технических средств.
Немецкие власти утверждают, что конкретных причин для подобных тренировок нет. Тем не мене бункер уже готов и ждет канцлера и его сотрудников.
Ранее Киев обвинил Шольца в нежелании поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, которые она просит у Германии еще с 2022 года для атак по российским территориям.
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