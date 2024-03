"На случай всяких неожиданностей". Немецкие СМИ сообщили о том, что Шольцу готовят секретный бункер

Немецкого канцлера Олафа Шольца могут спрятать в секретную штаб-квартиру, ему готовят бункер на случай неожиданных ситуаций, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International