"На случай всяких неожиданностей". Немецкие СМИ сообщили о том, что Шольцу готовят секретный бункер

Spiegel: Шольца могут спрятать в секретную штаб-квартиру, ему готовят бункер

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Немецкого канцлера Олафа Шольца могут спрятать в секретную штаб-квартиру, ему готовят бункер на случай неожиданных ситуаций, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

В публикации отмечают, что альтернативная секретная штаб-квартира понадобится канцлеру, если правительство Германии придется срочно эвакуировать.

Во вторник команда Шольца провела репетицию возможной чрезвычайной ситуации. Был отработан порядок взаимодействия между органами, проверены работоспособность и функциональность технических средств.

Немецкие власти утверждают, что конкретных причин для подобных тренировок нет. Тем не мене бункер уже готов и ждет канцлера и его сотрудников.

Ранее Киев обвинил Шольца в нежелании поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, которые она просит у Германии еще с 2022 года для атак по российским территориям.