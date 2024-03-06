Министерство обороны России официально подтвердило ракетный удар по объектам в Одессе

Минобороны России заявило о поражении ангара ВСУ с боевыми катерами в Одессе

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

По данным Telegram-канала Минобороны России, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе города Одессы.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В этом ангаре украинские военные готовились к применению безэкипажных катеров. Атака произошла 6 марта в 11:40 по московскому времени и была направлена на уничтожение объекта.

Цель удара достигнута. Объект поражен", — говорится в сообщении.

Ранее Pravda.ru писала, что греческое издание Prototema сообщало о взрыве, случившемся в Одессе перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с делегацией Греции во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.