Россия нанесла ракетный удар по кортежу Владимира Зеленского в Одессе - утверждает греческая пресса

По данным греческой газеты Prototema, Россия выпустила ракету по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в городе Одесса.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International