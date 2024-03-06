Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ФСБ провела операцию по ликвидации оружейных мастерских в Ленобласти
Более 30 мигрантов будут поставлены на воинский учёт
Команда Team Falcons победила Xtreme Gaming во второй групповой стадии DreamLeague Season 22
Политолог Марчуков: сопротивление польского крестьянства будет сломлено
Ещё один вариант для отдыха во Вьетнаме станет доступен для сибиряков. Но есть нюанс
Букеты подорожали к 8 Марта уже на 10%
В России назвали троих крупных застройщиков
Состоялась премьера трейлера мини-сериала "Джентльмен в Москве" по роману Амора Тоулза
Эксперт Бедрицкий прокомментировал возможность финансового кризиса в США
Россия нанесла ракетный удар по кортежу Владимира Зеленского в Одессе - утверждает греческая пресса

Prototema: ВС РФ нанесли ракетный удар по кортежу Зеленского в Одессе

Силовые структуры » Военные новости

По данным греческой газеты Prototema, Россия выпустила ракету по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в городе Одесса.

Prototema: ВС РФ нанесли ракетный удар по кортежу Зеленского в Одессе
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Информацию об этом газета получила от анонимных источников в правительстве Греции. Утверждается, что ракета была запущена в момент, когда кортеж Зеленского находился на встрече с греческой делегацией.

По данным издания, никто из членов делегации Греции не пострадал.

Согласно информации греческих СМИ, взрыв произошел перед запланированной встречей между премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Украины Зеленским.

Взрыв случился всего в 150 метрах от места, где размещалась греческая миссия, в состав которой, помимо премьер-министра, входили восемь человек и их охрана.

Официальных подтверждений на данный момент нет.

Военные эксперты в социальных медиа предполагают, что это с высокой вероятностью может быть самообстрелом со стороны Украины для создания PR-повода.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники

Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.

Много пользы для огорода приносит полынь. Какую именно?
Подборка тенелюбивых цветов
Эти цветы идеальны для посадки под кронами деревьям: они порадуют ослепительным цветением - тень им ни по чём
Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога
Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае
Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова Нуланд уходит в отставку, в сети вспомнили её сэндвичи на Майдане и жизнь с 80 советскими моряками Олег Володин В тылу Украины уничтожена РСЗО HIMARS, ВСУ в селе Красное обречены Дмитрий Плотников
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы
Обнаружить это животное спустя 87 лет помогла собака: в Южной Африке переоткрыли необычный золотой вид кротов
Обнаружить это животное спустя 87 лет помогла собака: в Южной Африке переоткрыли необычный золотой вид кротов
Последние материалы
Восемь признаков того, что вам пора сменить косметолога
В США хотели запретить фотографию "День Победы на Таймс-сквер"
Итальянская актриса Орнелла Мути заявила, что русские — великая нация
В Домодедово угнали грузовик с тюльпанами на 3 миллиона рублей
Потребление мяса в России достигло рекордного уровня
Сорт томатов "Леденец"
Китайский грузовик со старта производства был похож на российский "Урал", но затем инженеры сделали его уникальным
Посол Германии Бергер считает утечку переговоров военных "хорошим уроком"
Крымчане получили тюремный срок за выращивание и продажу каннабиса
Армения потребовала вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников