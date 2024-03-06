Россия нанесла ракетный удар по кортежу Владимира Зеленского в Одессе - утверждает греческая пресса

По данным греческой газеты Prototema, Россия выпустила ракету по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в городе Одесса.
Информацию об этом газета получила от анонимных источников в правительстве Греции. Утверждается, что ракета была запущена в момент, когда кортеж Зеленского находился на встрече с греческой делегацией.
По данным издания, никто из членов делегации Греции не пострадал.
Согласно информации греческих СМИ, взрыв произошел перед запланированной встречей между премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Украины Зеленским.
Взрыв случился всего в 150 метрах от места, где размещалась греческая миссия, в состав которой, помимо премьер-министра, входили восемь человек и их охрана.
Официальных подтверждений на данный момент нет.
Военные эксперты в социальных медиа предполагают, что это с высокой вероятностью может быть самообстрелом со стороны Украины для создания PR-повода.
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