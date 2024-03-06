Россия нанесла ракетный удар по кортежу Владимира Зеленского в Одессе - утверждает греческая пресса

Prototema: ВС РФ нанесли ракетный удар по кортежу Зеленского в Одессе

По данным греческой газеты Prototema, Россия выпустила ракету по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в городе Одесса.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Информацию об этом газета получила от анонимных источников в правительстве Греции. Утверждается, что ракета была запущена в момент, когда кортеж Зеленского находился на встрече с греческой делегацией.

По данным издания, никто из членов делегации Греции не пострадал.

Согласно информации греческих СМИ, взрыв произошел перед запланированной встречей между премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Украины Зеленским.

Взрыв случился всего в 150 метрах от места, где размещалась греческая миссия, в состав которой, помимо премьер-министра, входили восемь человек и их охрана.

Официальных подтверждений на данный момент нет.

Военные эксперты в социальных медиа предполагают, что это с высокой вероятностью может быть самообстрелом со стороны Украины для создания PR-повода.