Созданы новые рабочие места: глава Пентагона Ллойд Остин раскрыл пользу конфликта на Украине для США

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине укрепил экономику США

Конфликт на Украине послужил толчком к расширению производственных мощностей военно-промышленного комплекса (ВПК) Соединённых Штатов. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Фото: flickr.com by U.S. Secretary of Defense is licensed under Public domain

Глава пентагона отметил, что военные действия на Украине показали, что Америке необходимо расширять собственные производственные мощности и тесно координировать свои действия с партнерами.

Он подчеркнул, что ранее утверждённые пакеты помощи Киеву укрепили американскую экономику.

"Эти инвестиции позволили расширить производственные мощности и создать новые рабочие места для американских рабочих", — сказал Остин.

Напомним, спецоперация на Украине началась в конце февраля 2022 года.