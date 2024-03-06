Созданы новые рабочие места: глава Пентагона Ллойд Остин раскрыл пользу конфликта на Украине для США

Конфликт на Украине послужил толчком к расширению производственных мощностей военно-промышленного комплекса (ВПК) Соединённых Штатов. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Глава пентагона отметил, что военные действия на Украине показали, что Америке необходимо расширять собственные производственные мощности и тесно координировать свои действия с партнерами.
Он подчеркнул, что ранее утверждённые пакеты помощи Киеву укрепили американскую экономику.
"Эти инвестиции позволили расширить производственные мощности и создать новые рабочие места для американских рабочих", — сказал Остин.
Напомним, спецоперация на Украине началась в конце февраля 2022 года.
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