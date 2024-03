Созданы новые рабочие места: глава Пентагона Ллойд Остин раскрыл пользу конфликта на Украине для США

Конфликт на Украине послужил толчком к расширению производственных мощностей военно-промышленного комплекса (ВПК) Соединённых Штатов. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

