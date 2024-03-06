Суд в Запорожье вынес обвинительный приговор по делу о шпионаже

Суд в запорожье посадил украинского шпиона на десять лет

Запорожский суд вынес обвинительный приговор шпиону.

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Согласно сообщению пресс-службы крымской прокуратуры гражданин Украины по приговору Запорожского суда был признан виновным в шпионаже и приговорен к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным, имеющимся у силовиков, мужчина в период с августа по декабрь 2022 года собирал информацию о местонахождении одного из подразделений Росгвардии на территории Запорожской области. Полученные сведения он передал военнослужащему Вооруженных Сил Украины, который действовал в интересах Службы Безопасности Украины.

"Он передавал информацию, которая могла быть использована против Вооруженных Сил Российской Федерации", - подчеркнули в ведомстве.

Государственное обвинение было поддержано крымской прокуратурой.