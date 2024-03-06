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Суд в Запорожье вынес обвинительный приговор по делу о шпионаже

Суд в запорожье посадил украинского шпиона на десять лет

Силовые структуры » МВД

Запорожский суд вынес обвинительный приговор шпиону. 

Суд в запорожье посадил украинского шпиона на десять лет
Фото: Википедия

Согласно сообщению пресс-службы крымской прокуратуры гражданин Украины по приговору Запорожского суда был признан виновным в шпионаже и приговорен к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. 

По данным, имеющимся у силовиков, мужчина в период с августа по декабрь 2022 года собирал информацию о местонахождении одного из подразделений Росгвардии на территории Запорожской области. Полученные сведения он передал военнослужащему Вооруженных Сил Украины, который действовал в интересах Службы Безопасности Украины. 

"Он передавал информацию, которая могла быть использована против Вооруженных Сил Российской Федерации", - подчеркнули в ведомстве.

Государственное обвинение было поддержано крымской прокуратурой. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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