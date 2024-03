Президент Турции Эрдоган заявил, что страна намерена выстроить 30-километровую зону безопасности у границы с Сирией

Турция решительно настроена завершить создание 30-километровой зоны безопасности у границы с Сирией, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом на трехсторонний саммит в Туркмению.

Фото: "Putin and Erdogan (2022-09-16)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.