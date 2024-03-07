Президент Турции Эрдоган заявил, что страна намерена выстроить 30-километровую зону безопасности у границы с Сирией

Эрдоган: Турция полна решимости создать "зону безопасности" на сирийско-турецкой границе

0:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Турция решительно настроена завершить создание 30-километровой зоны безопасности у границы с Сирией, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом на трехсторонний саммит в Туркмению.

Фото: "Putin and Erdogan (2022-09-16)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

"Наша цель известна — создание 30-километровой линии безопасности к югу от наших границ, откуда, к сожалению, исходит террористическая угроза. В последнее время она значительно возросла, мы не можем в такой ситуации безмолвствовать", — отметил президент Турции.

Политик напомнил о достигнутых в сочинском меморандуме договоренностей с Владимиром Путиным. Эрдоган отметил, что Турция попросила у России поддержки в "вопросе принятия и реализации совместных решений".

По информации турецких СМИ, новая операция позволит Турции обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с Сирией и снизить риск исходящих из соседней территории террористических угроз, основной из которых Анкара называет Рабочую партию Курдистана (РПК) и ее сирийское ответвление "Силы народной самообороны" (СНС). Военные источники сообщают, что в операции будет задействовано около 50 тысяч военнослужащих турецкой армии и боевиков сирийской вооруженной оппозиции.

Ранее Минобороны России сообщило о шести беспилотниках, уничтоженных над Курской, Брянской и Тульской областями.