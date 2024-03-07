Ночью украинские беспилотники самолётного типа в количестве шести штук были сбиты над областями Центральной России. Один беспилотник был нейтрализован в Курской области, пять дронов было уничтожено над Брянской областью и два— над территорией Тульской области.
Украинские беспилотники регулярно совершают ночные налёты на территорию России с целью деморализации населения и нанесения ощутимого ущерба гражданской и военной инфраструктуре. Российские системы ПВО обеспечивают безопасность гражданского населения и материальной базы регионов, близких к зоне СВО.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.