В США предрекают Украине критическую ситуацию на фронте

WSJ: возведение ВС Украины обороны вдоль фронта не привело к заметным результатам

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Американская газета Wall Street Journal опубликовала материал о том, что усилия киевского режима по возведению оборонительных сооружений вдоль линии фронта не дали существенных результатов.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Авторы сообщают, что прогресс отсутствует. Это становится проблемой для Украины, так как ВС РФ наращивают свои атаки. Уточняется, что оборона РФ включает многослойные линии защитных сооружений, в которые входят противотанковые надолбы, рвы и окопы. Украинская армия смогла сохранить мало опорных пунктов, которые по важности могли сравниться с Артёмовском или Авдеевкой. С каждым наступлением российских военных ВСУ зачастую отступают на неподготовленные территории.

По мнению украинского политолога Николая Белескова, сейчас ВС РФ находятся в удачном положении и закладывают базу для мощного наступления. Оно может произойти во второй половине 2024 года. Освобождение Авдеевки стало одним из ключевых этапов во всей СВО, считают многие военные эксперты.

3 марта стало известно, что Киевом было выделено десятки миллионов долларов на возведение оборонительных сооружений в Запорожской области.