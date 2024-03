Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

В Минобороны России 7 марта сообщили, что российские бойцы заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении. В связи с этим ВСУ за сутки на Авдеевском направлении потеряли порядка 400 солдат.

