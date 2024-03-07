Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

Минобороны: российские солдаты заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

В Минобороны России 7 марта сообщили, что российские бойцы заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении. В связи с этим ВСУ за сутки на Авдеевском направлении потеряли порядка 400 солдат.

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Наши военные уже нанесли огневое поражение в районах Майорска, Новгородскго и Орловки в ДНР.

"Отражены четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское и Розовка и семь контратак в районах населенных пунктов Петровское, Бердычи, Орловка, Тоненькое и Первомайское ДНР", — сообщили в ведомстве.

Добавим, что ВСУ потеряли 2 бронированные машины, 14 авто и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Кроме того, наши бойцы ликвидировали полевой склад боеприпасов украинской армии.