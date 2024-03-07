Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

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Минобороны: российские солдаты заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

Силовые структуры » Военные новости

В Минобороны России 7 марта сообщили, что российские бойцы заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении. В связи с этим ВСУ за сутки на Авдеевском направлении потеряли порядка 400 солдат. 

Минобороны: российские солдаты заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Наши военные уже  нанесли огневое поражение в районах Майорска, Новгородскго и Орловки в ДНР. 

"Отражены четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское и Розовка и семь контратак в районах населенных пунктов Петровское, Бердычи, Орловка, Тоненькое и Первомайское ДНР", — сообщили в ведомстве.

Добавим, что ВСУ потеряли 2 бронированные машины, 14 авто и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Кроме того, наши бойцы ликвидировали полевой склад боеприпасов украинской армии. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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