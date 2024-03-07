Корреспондент чешского издания после командировки в Украину остался в недоумении от увиденного под Авдеевкой. О своих впечатлениях журналист Ян Новак написал в издание Seznam Zprávy.
По его словам, ВСУ сейчас в тяжелом положении из-за утерянного контроля над Авдеевкой.
"Огромная проблема — это нехватка артиллерийских снарядов", — заявил чешский военкор.
Также он прокомментировал положении украинской армии тем, что высказал о нехватки бойцов ВСУ. По его мнению, в армии Украины становится все больше и больше дезертиров, раненых и погибших бойцов.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.