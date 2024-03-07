Чешский журналист остался в недоумении от увиденного под Авдеевкой

SZ: украинская армия после потери Авдеевки находится в тяжелом положении

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Корреспондент чешского издания после командировки в Украину остался в недоумении от увиденного под Авдеевкой. О своих впечатлениях журналист Ян Новак написал в издание Seznam Zprávy.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Игорь Руденко is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

По его словам, ВСУ сейчас в тяжелом положении из-за утерянного контроля над Авдеевкой.

"Огромная проблема — это нехватка артиллерийских снарядов", — заявил чешский военкор.

Также он прокомментировал положении украинской армии тем, что высказал о нехватки бойцов ВСУ. По его мнению, в армии Украины становится все больше и больше дезертиров, раненых и погибших бойцов.