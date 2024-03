"Не стыдитесь". Папа Римский Франциск призвал терпящих поражение на Украине "поднять белый флаг"

Проигрывающая в конфликте на Украине сторона должна найти в себе смелость признать это и пойти на переговоры, заявил Папа Римский Франциск заявил в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI.

