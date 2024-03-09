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"Не стыдитесь". Папа Римский Франциск призвал терпящих поражение на Украине "поднять белый флаг"

Папа Римский: Проигрывающая сторона на Украине должна признать это и пойти на переговоры

Силовые структуры » Военные новости

Проигрывающая в конфликте на Украине сторона должна найти в себе смелость признать это и пойти на переговоры, заявил Папа Римский Франциск заявил в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI.

Папа Римский: Проигрывающая сторона на Украине должна признать это и пойти на переговоры
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры", — ответил понтифик на вопрос об отношении к капитуляции, о которой говорят на Украине.

Признать, что терпишь поражение и дела идут не так, как хочется, и согласиться на переговоры, это признак смелости, добавил Папа Римский.

"Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится?" — сказал он.

Папа Римский добавил, что сегодня есть возможность вести переговоры при посредничестве мировых держав. Многие страны готовы оказать в этом содействие, в том числе Турция, отметил понтифик.

"Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась", — призвал Франциск.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев объяснил громкие хлопки в центре города плановыми учениями Черноморского флота.

Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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