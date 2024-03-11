Украинские медики не доверяют цифрам о потерях в армии

Украинские медики думают, что потери ВСУ выше тех, о которых говорит Киев. Об этом пишет издание Guardian.
"Врачи, которые помогают ранеными солдатам, думают, что число смертей, возможно, выше, чем официальная оценка", — пишет газета.
Владимир Зеленский рассказал, что потери ВСУ с февраля 2022 года якобы составили 31 тысячу человек погибшими.
Медицинский директор Некоммерческой организации "Первый добровольный мобильный госпиталь имени Николая Пирогова" в Украине Светлана Друженко сообщила, что смерть бойца не считается, если его тело не увезли с поля боя.
Добавим, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова Зеленского о потерях украинской армии. Она заявила, что то, что его слова — ложь, понимают все жители Украины.
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