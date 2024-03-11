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Украинские медики не доверяют цифрам о потерях в армии

Guardian: врачи в Украине не доверяют официальным данным Киева о потерях в СВО

Силовые структуры » Военные новости

Украинские медики думают, что потери ВСУ выше тех, о которых говорит Киев. Об этом пишет издание Guardian.

Guardian: врачи в Украине не доверяют официальным данным Киева о потерях в СВО
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

"Врачи, которые помогают ранеными солдатам, думают, что число смертей, возможно, выше, чем официальная оценка", — пишет газета.

Владимир Зеленский рассказал, что потери ВСУ с февраля 2022 года якобы составили 31 тысячу человек погибшими.

Медицинский директор Некоммерческой организации "Первый добровольный мобильный госпиталь имени Николая Пирогова" в Украине Светлана Друженко сообщила, что смерть бойца не считается, если его тело не увезли с поля боя.

Добавим, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова Зеленского о потерях украинской армии. Она заявила, что то, что его слова — ложь, понимают все жители Украины.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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