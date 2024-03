Российские войска уничтожили на Украине Patriot, которые ранее поставили Германия и Нидерланды

Британский эксперт Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале, что российская армия уничтожила на Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые были поставлены Германией и Нидерландами.

Фото: wikimedia.org by Boevaya mashina is licensed under CC BY-SA 3.0