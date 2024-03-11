Российские войска уничтожили на Украине Patriot, которые ранее поставили Германия и Нидерланды

Александр Меркурис: Россия уничтожила на Украине ЗРК Patriot, поставленные Германией

Британский эксперт Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале, что российская армия уничтожила на Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые были поставлены Германией и Нидерландами.

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По словам эксперта, специалисты, способные идентифицировать системы Patriot, подтвердили, что установки были переданы именно Германией, что можно определить по модели тягача, на котором перевозится данная система.

Ранее на видео, опубликованном Минобороны России, было показано попадание ракеты "Искандер-М" в украинскую технику. По информации ведомства, в результате удара была уничтожена зенитная ракетная система С-300 в районе Покровска в Донецкой Народной Республике.

Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года.