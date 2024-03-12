Вооружённые силы Украины предприняли попытки нанести удары по Белгородской области

Министерство обороны России сообщило о новых попытках вооружённых сил Украины нанести удары по различным объектам на территории нашей страны.
"Около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и тактического ракетного комплекса "Точка-У",” — говорится в официальном Telegram-канале Министерства обороны.
В сообщении уточняется, что дежурными средствами сил ПВО над Белгородской областью были сбиты 8 реактивных снарядов и 1 ракета ТРК "Точка-У".
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