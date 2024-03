Отсутствие новой военной помощи приведет к еще большему отступлению ВСУ: мнение директора ЦРУ

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс выразил опасения относительно возможных переговоров между Украиной и Россией, которые могут произойти уже через год при отсутствии новой помощи со стороны Соединенных Штатов.

