Отсутствие новой военной помощи приведет к еще большему отступлению ВСУ: мнение директора ЦРУ

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс выразил опасения относительно возможных переговоров между Украиной и Россией, которые могут произойти уже через год при отсутствии новой помощи со стороны Соединенных Штатов.
По мнению директора, президент России Владимир Путин заинтересован в переговорах, где он сможет диктовать свои условия. Бернс предположил, что без дополнительной поддержки со стороны США их украинским партнерам придется столкнуться с подобной перспективой.
Эксперт добавил, что отсутствие новой военной помощи также может привести к дополнительным территориальным потерям Украины в текущем году. Военные силы Украины, по его словам, рискуют еще большим отступлением и оставлением занимаемых населенных пунктов.
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