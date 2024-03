Российские военные после освобождения Невельского взяли в плен раненых украинских солдат

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что командование ВСУ даже не предприняло попыток эвакуации раненых украинских солдат из Невельского в Донецкой Народной Республике.

Фото: CreativeCommons by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.