Российские военные после освобождения Невельского взяли в плен раненых украинских солдат

Кимаковский: ВСУ бросили в Невельском раненых солдат

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что командование ВСУ даже не предприняло попыток эвакуации раненых украинских солдат из Невельского в Донецкой Народной Республике.

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По словам Кимаковского, после того, как Невельское было освобождено российскими войсками, многие украинские военные попали в плен, в основном это раненые солдаты, которых их собственное командование бросило на поле боя. Раненых даже не пытались спасти. На улицах города остались несколько десятков трупов украинских военнослужащих, которых командование ВСУ также не эвакуировало.

Во вторник Министерство обороны Российской Федерации объявило, что российские военные установили контроль над населенным пунктом Невельское в ДНР и заняли более выгодные позиции на донецком направлении.