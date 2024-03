Ракеты большей дальности готово направить Украине МО США

В помощь украинской армии Министерство обороны Соединенных Штатов Америки собирается направить ракеты ATACMS большей дальности. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, со ссылкой на чиновников США.

Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication