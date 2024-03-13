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Ракеты большей дальности готово направить Украине МО США

The Wall Street Journal: США собрались отправить на Украину тактические баллистические ракеты ATACMS

Силовые структуры

В помощь украинской армии Министерство обороны Соединенных Штатов Америки собирается направить ракеты ATACMS большей дальности. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, со ссылкой на чиновников США.

The Wall Street Journal: США собрались отправить на Украину тактические баллистические ракеты ATACMS
Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Украина несколько раз уже просила властей США поставить ракеты ATACMS дальностью около 290 км, чтобы ударить по Крыму. Однако правительство Америки не хотело делать этого, ссылаясь на то, что американской армии самой необходимы эти ракеты.  

А в настоящее время The Wall Street Journal утверждают, что Пентагон готов отдать  ATACMS, так как для себя у США есть Precision Strike Missile. Это новые высокоточные ракеты.

Информации о том, согласует ли поставку ракет большей дальности президент страны, пока нет. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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