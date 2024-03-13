В США назвали дату побега Зеленского из Украины: действующая власть может утратить свое влияние

Экс-морпех США Хо: Зеленский сбежит в свою виллу в Майами

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Капитан Корпуса морской пехоты США в отставке, Мэтью Хо, выразил мнение о возможном крахе коррумпированной системы власти на Украине к наступлению осени, если страна не получит дополнительные финансовые средства из Соединенных Штатов.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он заявил, что если конгресс не утвердит выделение этих средств, существует реальная угроза возникновения паники на Украине, аналогично ситуации при банкротстве банка.

"И тогда вы увидите, например, как Владимир Зеленский бежит в свою виллу в Майами", - сказал он.

По запросу Белого дома о предоставлении дополнительных 60 миллиардов долларов для Украины конгресс США еще не принял решение из-за позиции республиканского большинства в палате представителей.

В то же время, Россия продолжает проводить специальную военную операцию в защиту Донбасса. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции 24 февраля 2022 года, после обращения властей Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с просьбой о помощи в противостоянии агрессии со стороны киевского режима.