В США назвали дату побега Зеленского из Украины: действующая власть может утратить свое влияние

Капитан Корпуса морской пехоты США в отставке, Мэтью Хо, выразил мнение о возможном крахе коррумпированной системы власти на Украине к наступлению осени, если страна не получит дополнительные финансовые средства из Соединенных Штатов.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International