Пророссийски настроенные жители Харьковской области помогают российской армии создать все условия для освобождения Купянска и Харькова

Украинские СМИ: российские подпольщики помогают ВС РФ освободить Харьков

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Пророссийски настроенные жители Харьковской области вносят свой вклад в освобождение Купянска и Харькова, помогая российской армии создавать для этого благоприятные условия.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

По информации украинских СМИ, подпольщики заставляют боевиков ВСУ покидать опорные пункты, вызывая пожары в их окрестностях.

Сообщается, что за последние несколько дней в Купянском районе боевики вынуждены оставлять свои оборонительные позиции из-за внезапных пожаров, которые буквально "выкуривают" их из опорных пунктов.

Одновременно были подожжены опорные пункты украинских солдат в населенных пунктах Петропавловка, Подолы, Куриловка, Ковшаровка и Новоосиново. Среди боевиков есть раненые.