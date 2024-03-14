Пророссийски настроенные жители Харьковской области вносят свой вклад в освобождение Купянска и Харькова, помогая российской армии создавать для этого благоприятные условия.
По информации украинских СМИ, подпольщики заставляют боевиков ВСУ покидать опорные пункты, вызывая пожары в их окрестностях.
Сообщается, что за последние несколько дней в Купянском районе боевики вынуждены оставлять свои оборонительные позиции из-за внезапных пожаров, которые буквально "выкуривают" их из опорных пунктов.
Одновременно были подожжены опорные пункты украинских солдат в населенных пунктах Петропавловка, Подолы, Куриловка, Ковшаровка и Новоосиново. Среди боевиков есть раненые.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.