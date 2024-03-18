Ждём санитарный коридор. Грохот украинских ракет опять разбудил Белгород

Белгородчан опять разбудил грохот украинских ракет

В Белгороде сегодня, 18 марта, опять громко.

Фото: t.me/srochnow by Срочно, Сейчас is licensed under public domain

Жителей города в 8:02 и 8:35 опять разбудили ракеты террористического киевского режима.

По предварительной информации, ПВО России сбила 13 ракет, которые летели в столицу региона, чтобы ударить снова по мирным гражданам.

"Лупят, продолжают лупить, мстят за состоявшиеся выборы, мстят людям, что они стоят горой за Россию, за наше будущее, за будущее наших детей", — отмечает корреспондент Дарья Ющенко.

Осколками повреждён автобус маршрута № 115. Пока нет данных о пострадавших.

Она отмечает, что это громкое утро застала в гостинице. Люди выбегали из номеров, а многие забегали с улицы, прячась в коридоре.

Военные не сидят сложа руки — российская система ПВО работает эффективно, пишет "Царьград". На вопрос, где ответка, отвечает жительница Белгородского района, жена мобилизованного Сабина Сазонова.