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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: освобождено село Мирное, террористы не смогли сорвать выборы

ВС РФ наступают на запад от Авдеевки, на границе ВСУ несут большие потери

3:51
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

ВС РФ наступают на запад от Авдеевки, на границе ВСУ несут большие потери
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Представляем военную сводку на понедельник, 18 марта.

Херсонское направление

Тут продолжаются взаимные удары беспилотниками и артиллерийские обстрелы. У Антоновского моста сохранилось присутствие небольших групп ВСУ. Эффективное управление армией России позволяет успешно противостоять десанту и мелким группам бандеровцев, в том числе у Антоновского моста.

Авдеевское направление

Второй день на этом фронте есть подвижки у ВС РФ. Бронетанковая колонная армии России уже находится к западу от Тоненького. Русские также продвинулись в Невельском, установив триколор. Правда, есть данные и о полном захвате посёлка нашими бойцами. На запад от Авдеевки российская группировка продвинулась на несколько сотен метров у сёл Орловка и Бердычи, зайдя в последнее. Армия РФ наступает и в Первомайском. Идут тяжёлые боестолкновения, у врага остаются резервы для контратак. Операции по штурму позиций врага ведутся в н. п. Новомихайловка и Георгиевка.

Запорожское направление

На этом фронте продолжаются бои на рубеже Работино — Вербовое. Армия РФ ведёт наступление на этом участке с "горловиной" в 12 километров уже не первую неделю. Есть продвижение у данных посёлков, а на северо-восток российские войска освободили населённик Мирное. Он находится недалеко от Гуляйполя. Данный участок был малоактивным с середины 2022 года. И если исходить из сообщения Министерства обороны, теперь там начата активизация.

Артемовское направление

На флангах Артёмовска продолжаются позиционные бои в районе населённого пункта Богдановка. В поселке Красное (Ивановское) встречные бои, в посёлке Клещеевка пока без особых изменений.

Бои на границе

ВСУ продолжают тут безуспешные атаки. Около 08.30 по московскому времени пресечена попытка неонацистов совершить очередную террористическую атаку по объектам России с применением РСЗО RM-70 "Вампир". Дежурные средства ПВО уничтожили в воздухе 10 реактивных снарядов над Белгородской областью.

Враг не прекращал атаки, усилив и обстрелы на границе в эти выходные, пытаясь помешать выборам президента РФ. Накануне после артподготовки штурмовики "Легиона ГУР" и ичкерийских бандитов атаковали нашу оборону. Небольшие группы вели разведку боем на различных участках. Активно применялись БПЛА, террористы пытались поразить ими транспорт, видеокамеры наблюдения и огневые точки. Основные усилия ВСУ сосредотачивали в Белгородской области (Грайвороновский округ). Шли атаки на село Козинка, националисты выходили на окраины. Были бои и у Сподарюшино.

По врагу активно работали танки ВС РФ, недавно переброшенные на границу, боевиков накрывали гаубицы, реактивные системы залпового огня, бомбардировщики и ударные вертолёты.
Пехотинцы, пограничники, ВДВ и спецназ каждый день ведут стрелковые бои, отбрасывая наступление нацистов в этом районе. В последний день выборов было отражено несколько атак неприятеля, всушники с потерями отходили.

Также террористы киевского режима вели обстрелы жилых кварталов Белгорода. В Курской области штурмы бандеровцев провалились и они вели обстрелы Тёткино, мстя за кровавые провалы.

ВКС РФ продолжают наносить удары по приграничью ФАБами, а также управляемыми "фугасами" с УПМК по личному составу и технике ВСУ в тыловых районах.

Уничтожение ЗРК Patriot рядом с Покровском ДНР
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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