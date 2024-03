Сотни тысяч рублей: сколько зарабатывают командиры российских атомных подлодок

Стали известны зарплаты командиров атомных подводных лодок ВМФ России. Об этом пишет РИА "Новости" в День моряка-подводника.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International