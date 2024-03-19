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Сотни тысяч рублей: сколько зарабатывают командиры российских атомных подлодок

Зарплата командира АПЛ ВМФ России достигает 400 тысяч рублей

Силовые структуры » Военные новости

Стали известны зарплаты командиров атомных подводных лодок ВМФ России. Об этом пишет РИА "Новости" в День моряка-подводника.

Зарплата командира АПЛ ВМФ России достигает 400 тысяч рублей
Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Источник агентства говорит, что зарплаты у подводников за последнее время сильно выросли, и теперь командир АПЛ, имеющий звание капитана ранга первого звена, зарабатывает до 400 тысяч рублей ежемесячно. А капитан второго ранга, командующий дизельной подлодкой, получает до 300 тысяч рублей.

При этом собеседник добавил, что на размер заработной платы влияет то, насколько часто подлодку используют.

Отметим, что согласно информации из российских СМИ, на текущий момент в среднем командиры воздушных судов и вторые пилоты получают примерно столько же вместе взятые, сколько один командир атомной подлодки.

Напомним, в феврале сообщалось, что министр обороны Великобритании Грант Шаппс мог пострадать на военных учениях. Он находился на борту атомной подлодки, когда выпущенная ракета дала осечку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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