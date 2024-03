Зеленского шокировали новостями о Харькове

Президенту Украины Владимиру Зеленскому рассказали неожиданные новости о Харькове, о том, что ВСУ не справляется с натиском российских бойцов в Харьковской области. Об этом сообщил аналитик из Великобритании Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic