Зеленского шокировали новостями о Харькове

Эксперт Меркурис: украинская армия под Харьковом находится в катастрофическом положении

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому рассказали неожиданные новости о Харькове, о том, что ВСУ не справляется с натиском российских бойцов в Харьковской области. Об этом сообщил аналитик из Великобритании Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Укрепления, возведенные украинцами, не завершены. Они не выдержат удары ВС РФ", — говорит он.

Также, по мнению экспера, коллапс обороны украинских солдат в Харьковском регионе произойдет в ближайшее время. А Западу стоит быть готовым к обрушению фронта на этом направлении и бегству оттуда украинцев.

Добавим, что глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ занимают дома мирных жителей региона, а людей насильно вывозят. Оставшиеся же становятся партизанами для борьбы с киевским режимом.

