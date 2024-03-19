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Зеленского шокировали новостями о Харькове

Эксперт Меркурис: украинская армия под Харьковом находится в катастрофическом положении

0:52
Силовые структуры » Военные новости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому рассказали неожиданные новости о Харькове, о том, что ВСУ не справляется с натиском российских бойцов в Харьковской области. Об этом сообщил аналитик из Великобритании Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Эксперт Меркурис: украинская армия под Харьковом находится в катастрофическом положении
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Укрепления, возведенные украинцами, не завершены. Они не выдержат удары ВС РФ", — говорит он.

Также, по мнению экспера, коллапс обороны украинских солдат в Харьковском регионе произойдет в ближайшее время. А Западу стоит быть готовым к обрушению фронта на этом направлении и бегству оттуда украинцев. 

Добавим, что глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ занимают дома мирных жителей региона, а людей насильно вывозят. Оставшиеся же становятся партизанами для борьбы с киевским режимом.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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