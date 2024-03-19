Президенту Украины Владимиру Зеленскому рассказали неожиданные новости о Харькове, о том, что ВСУ не справляется с натиском российских бойцов в Харьковской области. Об этом сообщил аналитик из Великобритании Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Укрепления, возведенные украинцами, не завершены. Они не выдержат удары ВС РФ", — говорит он.
Также, по мнению экспера, коллапс обороны украинских солдат в Харьковском регионе произойдет в ближайшее время. А Западу стоит быть готовым к обрушению фронта на этом направлении и бегству оттуда украинцев.
Добавим, что глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ занимают дома мирных жителей региона, а людей насильно вывозят. Оставшиеся же становятся партизанами для борьбы с киевским режимом.
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