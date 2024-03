Саратовский губернатор раскрыл подробности ликвидации БПЛА над Энгельсом

Глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о ликвидации беспилотников над Энгельсом. Об этом чиновник написал в своём телеграм-канале.

