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Саратовский губернатор раскрыл подробности ликвидации БПЛА над Энгельсом

Бусаргин: над Энгельсом ликвидировали вражеские беспилотники

Силовые структуры » Военные новости

Глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о ликвидации беспилотников над Энгельсом. Об этом чиновник написал в своём телеграм-канале.

Бусаргин: над Энгельсом ликвидировали вражеские беспилотники
Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

О происшествии губернатор сообщил в 5:22 по московскому времени. Он уточнил, что аппараты были сбиты чуть позже 4 часов утра – вовремя сработала противовоздушная оборона.

При падении беспилотников на земле ничего не разрушено. Ранений среди населения также никто не получил. Это предварительные данные, отметил Бусаргин.

Телеграм-канал Mash опубликовал, предположительно, видеокадры, на которых слышен момент уничтожения БПЛА. Сначала раздаётся гул, похожий на тот, что издают моторы беспилотников, а потом несколько хлопков.

Напомним, накануне в Минобороны России сообщали, что наша ПВО за сутки уничтожила 143 вражеских дрона. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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