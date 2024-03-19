Российская ПВО за сутки ликвидировала 143 беспилотника украинской армии

За 24 часа российские системы ПВО уничтожили 143 беспилотника украинской армии. Об этом проинформировали в пресс-службе Минобороны РФ.
Также были ликвидированы 38 снарядов РСЗО разных типов.
"Средства ПВО сбили 143 украинских беспилотных летательных аппарата и 38 реактивных снарядов систем залпового огня: HIMARS, "Ольха", "Град" и Vampire", — уточнили в ведомстве.
Кроме того, ВС РФ за 24 часа ликвидировали украинских бойцов и технику ВСУ в 114 районах.
В ведомстве сообщили, что с начала СВО ВС России сбили 577 военных самолета Украины, 270 вертолетов, 16 135 БПЛА, 486 зенитных ракетных комплексов, 15 534 танка и боевых бронированных машин и другое.
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