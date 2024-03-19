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Российская ПВО за сутки ликвидировала 143 беспилотника украинской армии

Минобороны: ПВО РФ за 24 часа уничтожила 143 дрона ВСУ

0:57
Силовые структуры » Военные новости

За 24 часа российские системы ПВО уничтожили 143 беспилотника украинской армии. Об этом проинформировали в пресс-службе Минобороны РФ.

Минобороны: ПВО РФ за 24 часа уничтожила 143 дрона ВСУ
Фото: facebook.com by Nehemia Gershuni-Aylho is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Также были ликвидированы 38 снарядов РСЗО разных типов.

"Средства ПВО сбили 143 украинских беспилотных летательных аппарата и 38 реактивных снарядов систем залпового огня: HIMARS, "Ольха", "Град" и Vampire", — уточнили в ведомстве.

Кроме того, ВС РФ за 24 часа ликвидировали украинских бойцов и технику ВСУ в 114 районах.

В ведомстве сообщили, что с начала СВО ВС России сбили 577 военных самолета Украины, 270 вертолетов, 16 135 БПЛА, 486 зенитных ракетных комплексов, 15 534 танка и боевых бронированных машин и другое.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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