Российская ПВО за сутки ликвидировала 143 беспилотника украинской армии

Минобороны: ПВО РФ за 24 часа уничтожила 143 дрона ВСУ

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За 24 часа российские системы ПВО уничтожили 143 беспилотника украинской армии. Об этом проинформировали в пресс-службе Минобороны РФ.

Фото: facebook.com by Nehemia Gershuni-Aylho is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Также были ликвидированы 38 снарядов РСЗО разных типов.

"Средства ПВО сбили 143 украинских беспилотных летательных аппарата и 38 реактивных снарядов систем залпового огня: HIMARS, "Ольха", "Град" и Vampire", — уточнили в ведомстве.

Кроме того, ВС РФ за 24 часа ликвидировали украинских бойцов и технику ВСУ в 114 районах.

В ведомстве сообщили, что с начала СВО ВС России сбили 577 военных самолета Украины, 270 вертолетов, 16 135 БПЛА, 486 зенитных ракетных комплексов, 15 534 танка и боевых бронированных машин и другое.