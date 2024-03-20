Возмездие сверху. Беспилотник ВС РФ наказал боевика ВСУ за убийство тяжелораненого сослуживца

Российский FPV-дрон поразил бойца ВСУ, застрелившего раненого сослуживца

Беспилотник ВС РФ поразил военнослужащего ВСУ после того, как тот застрелил тяжело раненого сослуживца. Видео произошедшего опубликовал блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

Фото: wikimedia.org by C.Stadler/Bwag is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Блогер сообщил, что FPV-дрон обнаружил украинских боевиков у двух подбитых немецких танков Leopard. Один из военных ВСУ не мог двигаться из-за ранения. Второй боец принял решение застрелить сослуживца, после чего был поражен российским беспилотником.

Это далеко не первый случай, когда в зоне спецоперации на Украине ВСУ отказываются от эвакуации раненых. В частности, об этом заявляли иностранные наемники, воюющие в рядах украинской армии.

Ранее в Великобритании сообщили, что модифицированные советские авиабомбы, применяемые ВС РФ, наводят ужас на украинские войска.