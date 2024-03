Возмездие сверху. Беспилотник ВС РФ наказал боевика ВСУ за убийство тяжелораненого сослуживца

Беспилотник ВС РФ поразил военнослужащего ВСУ после того, как тот застрелил тяжело раненого сослуживца. Видео произошедшего опубликовал блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

Фото: wikimedia.org by C.Stadler/Bwag is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International