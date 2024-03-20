Возмездие сверху. Беспилотник ВС РФ наказал боевика ВСУ за убийство тяжелораненого сослуживца

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Российский FPV-дрон поразил бойца ВСУ, застрелившего раненого сослуживца

Силовые структуры

Беспилотник ВС РФ поразил военнослужащего ВСУ после того, как тот застрелил тяжело раненого сослуживца. Видео произошедшего опубликовал блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

Российский FPV-дрон поразил бойца ВСУ, застрелившего раненого сослуживца
Фото: wikimedia.org by C.Stadler/Bwag is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Блогер сообщил, что FPV-дрон обнаружил украинских боевиков у двух подбитых немецких танков Leopard. Один из военных ВСУ не мог двигаться из-за ранения. Второй боец принял решение застрелить сослуживца, после чего был поражен российским беспилотником.

Это далеко не первый случай, когда в зоне спецоперации на Украине ВСУ отказываются от эвакуации раненых. В частности, об этом заявляли иностранные наемники, воюющие в рядах украинской армии.

Ранее в Великобритании сообщили, что модифицированные советские авиабомбы, применяемые ВС РФ, наводят ужас на украинские войска.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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