По мнению отставного полковника СБУ Олега Старикова, российские военные оказывают масштабное давление на украинские Вооруженные силы по всей линии фронта.
В беседе с журналистом он выразил обеспокоенность тем, что российская армия методично продвигается вперед, захватывая новые населенные пункты, такие как Бердычи, Орловка, Тоненькое и Ивановское. Стариков признал, что ранее он не ожидал такого развития событий и полагал, что российские войска не смогут дойти до Бердычей.
Согласно словам экс-полковника, российские силы применяют тактику "смертельных качелей", оказывая постоянное давление на украинские позиции по всей линии соприкосновения и выискивая слабые места в обороне противника. Такая непрерывная атакующая стратегия рано или поздно приводит к истощению сил защитников.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил перед коллегией ведомства. Он заявил, что с начала текущего года украинская армия понесла значительные потери, превышающие 71 тысячу человек убитыми и 11 тысяч единиц утраченной техники. По словам Шойгу, эти цифры почти в три раза превосходят показатели аналогичного периода прошлого года. Министр подчеркнул, что российская армия продолжает вытеснять противника с занимаемых позиций и не позволяет ему закрепиться на новых рубежах.
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