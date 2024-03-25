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Экс-полковник СБУ: Россия использует тактику "Смертельных качелей"

На Украине заговорили об активной тактике ВС РФ

Силовые структуры » Военные новости

По мнению отставного полковника СБУ Олега Старикова, российские военные оказывают масштабное давление на украинские Вооруженные силы по всей линии фронта.

На Украине заговорили об активной тактике ВС РФ
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0

В беседе с журналистом он выразил обеспокоенность тем, что российская армия методично продвигается вперед, захватывая новые населенные пункты, такие как Бердычи, Орловка, Тоненькое и Ивановское. Стариков признал, что ранее он не ожидал такого развития событий и полагал, что российские войска не смогут дойти до Бердычей.

Согласно словам экс-полковника, российские силы применяют тактику "смертельных качелей", оказывая постоянное давление на украинские позиции по всей линии соприкосновения и выискивая слабые места в обороне противника. Такая непрерывная атакующая стратегия рано или поздно приводит к истощению сил защитников.

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил перед коллегией ведомства. Он заявил, что с начала текущего года украинская армия понесла значительные потери, превышающие 71 тысячу человек убитыми и 11 тысяч единиц утраченной техники. По словам Шойгу, эти цифры почти в три раза превосходят показатели аналогичного периода прошлого года. Министр подчеркнул, что российская армия продолжает вытеснять противника с занимаемых позиций и не позволяет ему закрепиться на новых рубежах.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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