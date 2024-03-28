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В полиции рассказали о том, как определили машину напавших на "Крокус"

МВД сообщило, что смогло определить машину благодаря оперативной работе с ФСБ по изъятию видеозаписей с камер

Силовые структуры

МВД смогло установить машину террористов по записям из серверной, куда сотрудники ведомства успели добраться с коллегами из ФСБ до того, как туда добрался огонь.

МВД сообщило, что смогло определить машину благодаря оперативной работе с ФСБ по изъятию видеозаписей с камер
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Подмосковная полиция смогла определить машину, на которой скрывались нападавшие на "Крокус", об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В своей публикации она так же привела комментарии полицейских.

По прибытию на место, Начальник управления МВД по Красногорску, полковник полиции Максим Мягков и его заместитель, подполковник полиции Дмитрий Новиков, оперативно проследовали в серверную. Пока пожар не распространился даже, было необходимо изъять видеоматериалы, на которых зафиксированы подозреваемые во время нападения на "Крокус".

"Взломав дверь в помещение, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы. Благодаря переданной в оперативный штаб информации удалось установить маршрут передвижения подозреваемых и в дальнейшем задержать их", — написала Волк в телеграм-канале.

В пятницу вечером, 22 марта, группа вооруженных людей ворвалась в "Крокус Сити Холл", устроился стрельбу и подожгла здание. Пожар распространился на площадь примерно 13 тысяч кв. м, потушить пламя удалось к вечеру следующего дня. В результате теракта, по последним данным, погибло 143 человека, пострадало более 180.

СМИ в тот же день опубликовали снимки автомобиля, на котором террористы скрылись с места преступления — белый Renault Symbol. Автомобиль был задержал оперативными службами недалеко от русско-украинской границы, рядом с деревней Хацунь Брянской области. Задержанные участники теракта — Мухаммадсобир Файзов, Шамсидин Фаридун, Саидакрам Рачибализод и Далерджон Мирзоев были отправлены в Басманный суд Москвы, который задержал их до 22 мая.

Кроме них, были задержаны Исроил, Аминчон и Диловар Исломовы (последний являлся последним владельцем машины, которую использовали террористы). Под стражу отправили Алишера Касимова, сдававшего нападавшим квартиру в Путилково.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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