От этой зависимости страдает 90% солдат ВСУ: депутат Верховной Рады Гончаренко* назвал нового "врага" киевского режима

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что подавляющая часть военнослужащих ВСУ страдает от игровой зависимости, что серьезно влияет на их моральное состояние.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported