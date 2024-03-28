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От этой зависимости страдает 90% солдат ВСУ: депутат Верховной Рады Гончаренко* назвал нового "врага" киевского режима

Депутат Верховной Рады Гончаренко* заявил о проблеме лудомании у солдат ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что подавляющая часть военнослужащих ВСУ страдает от игровой зависимости, что серьезно влияет на их моральное состояние.

Депутат Верховной Рады Гончаренко* заявил о проблеме лудомании у солдат ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По его словам, девять из десяти солдат на передовой имеют проблемы с казино или ставками на спорт, что ведет к финансовым затруднениям и цикличному проигрышу денег.

"Деньги проигрываются. Потом берут кредиты. И так по кругу", — написал он в своем Telegram-канале.

Гончаренко* также предупредил о возможных проблемах в будущем, связанных с отсутствием средств на жизнь после демобилизации, что делает военных "идеальной мишенью" для преступного мира.

Эксперты отмечают снижение морального духа военных ВСУ из-за неудач на фронте, смены военного руководства и разочарования в поддержке Запада, сообщает ТАСС. Уровень потерь украинских военных увеличивается из-за применения Россией управляемых авиационных бомб, что наносит ущерб инфраструктуре и вызывает высокие потери.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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