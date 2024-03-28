От этой зависимости страдает 90% солдат ВСУ: депутат Верховной Рады Гончаренко* назвал нового "врага" киевского режима

Депутат Верховной Рады Гончаренко* заявил о проблеме лудомании у солдат ВСУ

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что подавляющая часть военнослужащих ВСУ страдает от игровой зависимости, что серьезно влияет на их моральное состояние.

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По его словам, девять из десяти солдат на передовой имеют проблемы с казино или ставками на спорт, что ведет к финансовым затруднениям и цикличному проигрышу денег.

"Деньги проигрываются. Потом берут кредиты. И так по кругу", — написал он в своем Telegram-канале.

Гончаренко* также предупредил о возможных проблемах в будущем, связанных с отсутствием средств на жизнь после демобилизации, что делает военных "идеальной мишенью" для преступного мира.

Эксперты отмечают снижение морального духа военных ВСУ из-за неудач на фронте, смены военного руководства и разочарования в поддержке Запада, сообщает ТАСС. Уровень потерь украинских военных увеличивается из-за применения Россией управляемых авиационных бомб, что наносит ущерб инфраструктуре и вызывает высокие потери.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов