Хотят вынудить Россию наносить серьёзные удары: скоплению западной техники ВСУ под Харьковом нашли объяснение

Военный эксперт Круглов: ВСУ скопили западную технику под Харьковом, чтобы вынудить ВС РФ наносить серьёзные удары

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Одной из причин, почему Вооружённые силы Украины (ВСУ) скопили много западной техники под Харьковом, может быть желание украинских властей вынудить Россию наносить серьёзные удары. Такое мнение Pravda.Ru высказал доктор военных наук Вячеслав Круглов.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"И Харьков [в таком случае] очень сильно может пострадать. Это одна из версий. А другая — может быть, что-то хотели сманеврировать этим вооружением. Но не получается ни с квалифицированными кадрами, ни времени для манёвра нет и так далее. А куда-то назад или на какие-то другие фланги перебрасывать — тоже у них особого успеха нет и особо подготовленных рубежей тоже нет. Немножко они попали в такой заколдованный круг", — допустил военный эксперт.

С другой стороны, не исключил Круглов, ВСУ хотят не допустить сдачи города, как это было с Авдеевкой и Артёмовском (Бахмутом).

Ранее глава Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские войска скопили большое количество западной техники под Харьковом, на территории региона возводятся фортификационные сооружения. Кроме того, сообщил он, украинские войска возводят фортификационные сооружения на территории Харьковской области.