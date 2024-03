Хотят вынудить Россию наносить серьёзные удары: скоплению западной техники ВСУ под Харьковом нашли объяснение

Одной из причин, почему Вооружённые силы Украины (ВСУ) скопили много западной техники под Харьковом, может быть желание украинских властей вынудить Россию наносить серьёзные удары. Такое мнение Pravda.Ru высказал доктор военных наук Вячеслав Круглов.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic