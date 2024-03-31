Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чемпионка ОИ Бестемьянова, говоря о лишении Валиевой президентской стипендии, напомнила о пенсионерах
Ученые из КНР и России разработали метод получения искривленного луча
NYT: офицеры ВСУ жалуются, что их солдаты больны и не хотят воевать
В России начались продажи Citroen и Peugeot с официальной гарантией
В Москве объем производства текстиля в январе 2024 года вырос на 10,4%
Как заставить страховщиков следовать условиям договора ОМС и почему они могут отказать?
Лучшие бюджетные скрабы для губ
Волшебные закаты: лучшие места для незабываемых вечеров
Россияне массово жалеют о ремонте
Готовится новый теракт: Глава ГУР Буданов пригрозил новыми ударами по территории России

Буданов заявил, что российская ж/д вдоль Азовского моря является проблемой для Киева

Силовые структуры » Военные новости

Глава Главного управления разведки министерства обороны Украины, Кирилл Буданов*, выразил опасения относительно железнодорожного проекта, который Россия более года прокладывает вдоль берегов Азовского моря, обходя территорию Украины, чьи слова приводит "Страна.ua".

Буданов заявил, что российская ж/д вдоль Азовского моря является проблемой для Киева
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

По словам Буданова, ситуация с почти завершающимся строительством данной железной дороги может стать серьезной проблемой для Украины.

Он отметил, что Украина уже демонстрировала способность атаковать российские объекты инфраструктуры, ссылаясь на теракт, произошедший на Крымском мосту в 2022 году. Глава ГУР заявил, что атаковать новую железную дорогу будет намного легче, чем крымский мост.

Прокладываемые рельсы новой железной дороги свяжут напрямую Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой, обеспечивая более короткое сообщение между Ростовской областью и полуостровом Крым. 

* внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Советуют косметологи: как избавиться от морщин вокруг глаз
Советы от косметологов: эффективные способы устранения морщин в области глаз
Сколько слов они знают: названы самые разговорчивые породы кошек
Импорту нет! В России появится новый производитель полимерных труб
Законы физики никто не отменял: в армии России ракета Х-101 вытеснила "Калибры" Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Назван продукт, который может стать достойной заменой подорожавшего какао
Лёгкий суп с фасолью и кукурузой: аппетитный и густой, и совсем без мяса
Эти привычки сводят собаку с ума: как не лишить питомца рассудка своими руками
Эти привычки сводят собаку с ума: как не лишить питомца рассудка своими руками
Последние материалы
Волшебные закаты: лучшие места для незабываемых вечеров
Россияне массово жалеют о ремонте
Путь Владимира Преснякова: от новатора советской поп-сцены к семейным интригам
Перфекционизм: как научиться жить, не оглядываясь на кого-то
Смузи из хурмы со специями: слегка пряный и в меру сладкий
Фигуристка Медведева рассказала, из чего складывается её нынешний заработок
Как предотвратить вытягивание рассады
Стоит ли ребёнку показывать мультфильм "Ёжик в тумане"
Названы 5 пород кошек с "сиамским" окрасом
В России разработали новый алгоритм, способный более точно рассчитывать соленость морской воды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников