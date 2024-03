Готовится новый теракт: Глава ГУР Буданов пригрозил новыми ударами по территории России

Глава Главного управления разведки министерства обороны Украины, Кирилл Буданов*, выразил опасения относительно железнодорожного проекта, который Россия более года прокладывает вдоль берегов Азовского моря, обходя территорию Украины, чьи слова приводит "Страна.ua".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license