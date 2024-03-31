Готовится новый теракт: Глава ГУР Буданов пригрозил новыми ударами по территории России

Буданов заявил, что российская ж/д вдоль Азовского моря является проблемой для Киева

Глава Главного управления разведки министерства обороны Украины, Кирилл Буданов*, выразил опасения относительно железнодорожного проекта, который Россия более года прокладывает вдоль берегов Азовского моря, обходя территорию Украины, чьи слова приводит "Страна.ua".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

По словам Буданова, ситуация с почти завершающимся строительством данной железной дороги может стать серьезной проблемой для Украины.

Он отметил, что Украина уже демонстрировала способность атаковать российские объекты инфраструктуры, ссылаясь на теракт, произошедший на Крымском мосту в 2022 году. Глава ГУР заявил, что атаковать новую железную дорогу будет намного легче, чем крымский мост.

Прокладываемые рельсы новой железной дороги свяжут напрямую Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой, обеспечивая более короткое сообщение между Ростовской областью и полуостровом Крым.

* внесен в РФ в список террористов и экстремистов.