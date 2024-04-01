Российская авиация уничтожила мост в городе Гуляйполе

Российские ВКС уничтожили стратегический мост на Запорожском направлении

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Военные корреспонденты "Русской весны" сообщили об уничтожении российской авиацией моста в Гуляйполе Запорожской области - городе, подконтрольном Украине. Взрывы моста были зафиксированы средствами объективного контроля.

"Данный автомобильный мост уничтожен ударом авиации 11-й армии ВВС и ПВО и операторов БЛА группировки "Восток"".

Так сообщило министерство обороны об ударе по переправе. Уничтожение моста приведёт к значительному усложнению логистики снабжения и ротации украинских войск на Запорожском направлении. Российские войска на этом направлении сейчас ликвидируют последствия "контрнаступа" ВСУ 2023 года и готовятся к наступательным действиям.