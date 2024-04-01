Военные корреспонденты "Русской весны" сообщили об уничтожении российской авиацией моста в Гуляйполе Запорожской области - городе, подконтрольном Украине. Взрывы моста были зафиксированы средствами объективного контроля.
"Данный автомобильный мост уничтожен ударом авиации 11-й армии ВВС и ПВО и операторов БЛА группировки "Восток"".
Так сообщило министерство обороны об ударе по переправе. Уничтожение моста приведёт к значительному усложнению логистики снабжения и ротации украинских войск на Запорожском направлении. Российские войска на этом направлении сейчас ликвидируют последствия "контрнаступа" ВСУ 2023 года и готовятся к наступательным действиям.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.