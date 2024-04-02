Военный эксперт Коротченко прокомментировал атаку беспилотников на предприятия Татарстана

Западная разведка могла принимать участие в атаке беспилотников на Татарстан

Военный эксперт и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко прокомментировал атаку беспилотников на предприятия Татарстана.

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Исходя из видеозаписей, распространенных в социальных сетях, Коротченко предполагает, что атаку совершили либо улучшенные дроны, либо легкие двухместные самолеты, адаптированные для использования как "Камикадзе". Он отмечает, что более точные выводы могут быть сделаны после экспертизы, которую проведут правоохранительные органы.

По мнению эксперта, беспилотники, скорее всего, были запущены с украинской территории. Он учитывает размеры аппаратов и модификацию с использованием спутниковой навигации, что позволило им преодолеть такое расстояние, возможно, за счет изменений в конструкции или дополнительных топливных резервуаров.

Отвечая на вопрос о времени перелета, он отмечает, что это не было бы операцией, выполняемой в течение нескольких часов.

Коротченко считает, что благодаря спутниковой разведке беспилотники смогли выбрать маршрут полета и высоту, минимизируя риск обнаружения со стороны противовоздушной обороны.

Он также заключает, что подобная террористическая атака, скорее всего, не могла быть проведена Украиной самостоятельно, поскольку для дооборудования и разработки маршрута атаки, вероятно, использовались западные разведывательные данные, сообщает inkazan.ru.