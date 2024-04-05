Ликвидирует всё на своём пути: Описаны характеристики российской бомбы, которая уничтожила резервы Сырского

Военный эксперт Сивков: российская ОДБ уничтожает все цели на своём пути

Российская объёмно-детонирующая бомба уничтожает все цели на своём пути. Об этом Pravda.Ru рассказал военный эксперт Константин Сивков.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Объемно-детонирующая бомба — это боеприпас, который создает зону, в которой находится взрывоопасная концентрация газа, попросту говоря газообразного взрывчатого вещества. И потом взрывается это газообразное”, — рассказал он.

По его словам, зона поражения определяется радиусом этого облака.

"И все, что там живое находится, уничтожается. Имеется в виду люди, животные и прочее. Потому что разрываются ткани, лёгкое разрывается за счет сильнейшей ударной волны, перепада давления”, — добавил собеседник Pravda.Ru.

Сивков добавил, что они бывают разные: 250 кг, 500 кг и 1,5 тонны.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар по укрепрайону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Угледарском направлении при помощи объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ). Целью атаки был украинский укрепрайон на шахте Южнодонбасская-3. Сообщалось, что там находились резервы, которые главком ВСУ Сырский перебросил около недели назад.