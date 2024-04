Ликвидирует всё на своём пути: Описаны характеристики российской бомбы, которая уничтожила резервы Сырского

Российская объёмно-детонирующая бомба уничтожает все цели на своём пути. Об этом Pravda.Ru рассказал военный эксперт Константин Сивков.

