"Газ, который раздражает слизистые оболочки человека": ВСУ применили в районе Клещеевки химоружие

Украинские боевики применили химическое оружие в ДНР

В районе Клещеевки на Артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские боевики использовали химическое оружие, сообщили российские силовики, предоставив видеозапись с одной из не сработавших стеклянных колб с отравляющим веществом агентству РИА Новости.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По заключению эксперта, который проанализировал образец, боеприпас содержит газ, вызывающий раздражение слизистых оболочек человека.

Судя по всему, это белый фосфор (М-15). Данный химический элемент способен вызвать кашель и ожоги верхних дыхательных путей. Опасность вещества увеличивается пропорционально количеству вдыхаемого воздуха и его концентрации.

Следует отметить, что для распространения химического оружия Вооруженные Силы Украины использовали беспилотные летательные аппараты, сбрасывающие стеклянные колбы.