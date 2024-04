"Газ, который раздражает слизистые оболочки человека": ВСУ применили в районе Клещеевки химоружие

В районе Клещеевки на Артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские боевики использовали химическое оружие, сообщили российские силовики, предоставив видеозапись с одной из не сработавших стеклянных колб с отравляющим веществом агентству РИА Новости.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic