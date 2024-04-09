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"Газ, который раздражает слизистые оболочки человека": ВСУ применили в районе Клещеевки химоружие

Украинские боевики применили химическое оружие в ДНР

Силовые структуры » Военные новости

В районе Клещеевки на Артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские боевики использовали химическое оружие, сообщили российские силовики, предоставив видеозапись с одной из не сработавших стеклянных колб с отравляющим веществом агентству РИА Новости.

Украинские боевики применили химическое оружие в ДНР
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По заключению эксперта, который проанализировал образец, боеприпас содержит газ, вызывающий раздражение слизистых оболочек человека.

Судя по всему, это белый фосфор (М-15). Данный химический элемент способен вызвать кашель и ожоги верхних дыхательных путей. Опасность вещества увеличивается пропорционально количеству вдыхаемого воздуха и его концентрации.

Следует отметить, что для распространения химического оружия Вооруженные Силы Украины использовали беспилотные летательные аппараты, сбрасывающие стеклянные колбы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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