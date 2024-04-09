"Газ, который раздражает слизистые оболочки человека": ВСУ применили в районе Клещеевки химоружие

В районе Клещеевки на Артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские боевики использовали химическое оружие, сообщили российские силовики, предоставив видеозапись с одной из не сработавших стеклянных колб с отравляющим веществом агентству РИА Новости.
По заключению эксперта, который проанализировал образец, боеприпас содержит газ, вызывающий раздражение слизистых оболочек человека.
Судя по всему, это белый фосфор (М-15). Данный химический элемент способен вызвать кашель и ожоги верхних дыхательных путей. Опасность вещества увеличивается пропорционально количеству вдыхаемого воздуха и его концентрации.
Следует отметить, что для распространения химического оружия Вооруженные Силы Украины использовали беспилотные летательные аппараты, сбрасывающие стеклянные колбы.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.