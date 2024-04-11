Российские системы ПВО в Африке: телевидение Нигера сообщило о прибытии в страну военных инструкторов

Российские военные инструкторы прибыли в Нигер 10 апреля 2024 года в рамках укрепления сотрудничества в сфере обороны между Россией и Нигером, сообщает ТАСС со ссылкой на государственное телевидение Нигера.
Сообщается, что российские военные привезли с собой вооружения последнего поколения и намерены обучать местных солдат. Главной целью их пребывания, согласно информации источника, является размещение зенитных систем противовоздушной обороны (ПВО).
Напомним, 4 декабря 2023 года был подписан документ о взаимопонимании между министром обороны Нигера, генералом Салифу Моди, и заместителем главы российского военного ведомства, генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым. Этот документ направлен на укрепление взаимодействия и сотрудничества в области обороны между двумя странами.
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