Российские системы ПВО в Африке: телевидение Нигера сообщило о прибытии в страну военных инструкторов

Телевидение Нигера: в страну прибыли военные инструкторы из России

Российские военные инструкторы прибыли в Нигер 10 апреля 2024 года в рамках укрепления сотрудничества в сфере обороны между Россией и Нигером, сообщает ТАСС со ссылкой на государственное телевидение Нигера.

Фото: https://www.flickr.com/photos/africom/40866295544/ by USAFRICOM is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сообщается, что российские военные привезли с собой вооружения последнего поколения и намерены обучать местных солдат. Главной целью их пребывания, согласно информации источника, является размещение зенитных систем противовоздушной обороны (ПВО).

Напомним, 4 декабря 2023 года был подписан документ о взаимопонимании между министром обороны Нигера, генералом Салифу Моди, и заместителем главы российского военного ведомства, генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым. Этот документ направлен на укрепление взаимодействия и сотрудничества в области обороны между двумя странами.