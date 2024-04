Российские системы ПВО в Африке: телевидение Нигера сообщило о прибытии в страну военных инструкторов

Российские военные инструкторы прибыли в Нигер 10 апреля 2024 года в рамках укрепления сотрудничества в сфере обороны между Россией и Нигером, сообщает ТАСС со ссылкой на государственное телевидение Нигера.

Фото: https://www.flickr.com/photos/africom/40866295544/ by USAFRICOM is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic