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МВД ДНР объявило в розыск корреспондента Sputnik Рассела Бентли, который приехал в Донбасс из США

В ДНР пропал военный корреспондент из США Рассела Бентли

Силовые структуры

В МВД ДНР появилась информация о том, что Рассел Бентли, волонтер из Америки, был объявлен в розыск.

Ведомство сообщает, что отдел №8 полиции, который обслуживает территорию Петровского района в Донецке, стал разыскивать Рассела Бентли. Известно, что 8 апреля мужчина куда-то отправился, и сейчас полиция не знает, где он находится.

Как сообщают РИА Новости, Рассел Бентли отправился в ДНР из Америки еще в 2014 году. Он имеет гражданство России и сотрудничает с новостным агентством Sputnik. Корреспондент оказывал помощь в основных сражениях конфликта под позывным Техас.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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