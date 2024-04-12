МВД ДНР объявило в розыск корреспондента Sputnik Рассела Бентли, который приехал в Донбасс из США

В ДНР пропал военный корреспондент из США Рассела Бентли

В МВД ДНР появилась информация о том, что Рассел Бентли, волонтер из Америки, был объявлен в розыск.

Ведомство сообщает, что отдел №8 полиции, который обслуживает территорию Петровского района в Донецке, стал разыскивать Рассела Бентли. Известно, что 8 апреля мужчина куда-то отправился, и сейчас полиция не знает, где он находится.

Как сообщают РИА Новости, Рассел Бентли отправился в ДНР из Америки еще в 2014 году. Он имеет гражданство России и сотрудничает с новостным агентством Sputnik. Корреспондент оказывал помощь в основных сражениях конфликта под позывным Техас.