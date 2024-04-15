Фермер из Новой Таволжанки: мы из родного села не уедем

Фермер из Новой Таволжанки: как бы ни стреляли, а сеяться будем

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в селе Новая Таволжанка Белгородской области — это 3,5 километра до украинской границы. В прошлом году населённый пункт получил широкую известность: именно сюда попытались прорваться диверсанты с Украины.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

Местный фермер Алексей Унковский рассказал, что ВСУ регулярно обстреливают Таволжанку. К счастью, из людей никто пока не пострадал. Но есть разрушения на ферме, снаряды пробили крышу в коровнике.

"За два прилёта уничтожили 80 коров из 130", — сообщает Унковский. Его модульный молочный завод пока стоит на паузе из-за обстрелов.

Но фермер не унывает: "Сейчас идёт яровой сев, подготовка полей. Это немного опасно. Но жить-то надо". Многие жители Новой Таволжанки уехали. Однако на ферме коллектив сохранился. "Куда нам ехать? Мы уже приросли здесь", — говорит Алексей. Тем более, что скоро он получит компенсацию от государства за разрушения на ферме. Это позволит починить все хозяйственные постройки и работать дальше.

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