Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минфин: Франция готова найти оптимальное использование доходов от российских активов
В вашем холодильнике обязательно есть эти продукты, которые улучшат густоту волос
Yle: жители финского Ивало недовольны присутствием американских военных
Физики доказали, что душа продолжает существовать после смерти тела
ГИБДД: на востоке Москвы самокатчик был сбит автомобилем
В Раде заявили, что осужденные могут занимать офицерские посты в ВСУ
На вторичном рынке самый высокий спрос на модели ценой от 2 млн до 4 млн рублей
Экс-тренер "Спартака" Гунько рассказал, кто может поднять команду на прежний уровень
В Пентагоне заявили, что Украина не просила за нее воевать
Попыток избежать поражения мало: Описаны слабые стороны САУ Caesar, которая боится российских дронов

Военный эксперт Леонков: у САУ Caesar мало шансов избежать поражения

1:01
Силовые структуры » Военные новости

У французской самоходной артиллерийской установки (САУ) Caesar мало шансов избежать поражения. Такое мнение в беседе с Pravda. Ru высказал военный эксперт Алексей Леонков.

Военный эксперт Леонков: у САУ Caesar мало шансов избежать поражения
Фото: Ministry of Defence of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Среди минусов, как отметил собеседник издания, это ограниченный боекомплект, который она возит собой, и плохая защита от осколков.

"Если эту установку накрывают, то гарантированно уничтожают. Если в это время рядом с установкой находится личный состав, то получают ранение, погибают. И то, что она колесная, у неё есть ещё ограничение по грунтам. То есть в распутицу она так же вязнет, как и другая иностранная техника. А так её используют в качестве дальнобойной артиллерии, используют в тактике кочующей артиллерии. Она стреляет и потом меняет позицию", — сказал Леонков.

Ранее производитель установки, компания Nexter, заявила об для гаубиц от российских дронов. 

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова

Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.

Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Барановская опубликовала фото 16-летней дочери: "Моя королева"
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Весной разбрасываю этот порошок по грядкам с клубникой: ягод получаю много — удивительный эффект
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?
Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров ВС РФ совершили прорыв к Очеретину, поставив под удар две огромные группировки ВСУ Любовь Степушова
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал
Кошачья старость — не радость: стало известно, с какого момента кошка считается пенсионером
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Последние материалы
ГИБДД: на востоке Москвы самокатчик был сбит автомобилем
В Раде заявили, что осужденные могут занимать офицерские посты в ВСУ
На вторичном рынке самый высокий спрос на модели ценой от 2 млн до 4 млн рублей
Экс-тренер "Спартака" Гунько рассказал, кто может поднять команду на прежний уровень
В Пентагоне заявили, что Украина не просила за нее воевать
Ученые выявили у грызунов навык считать
"Ингосстрах" выплатил 8 млн рублей за пожар в Тюменской области
Telegraph: на заводе BAE Systems по производству боеприпасов прогремел взрыв
Как вырастить малину
Банан и два яйца: экспресс-рецепт приготовления блинов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников