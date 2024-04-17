Попыток избежать поражения мало: Описаны слабые стороны САУ Caesar, которая боится российских дронов

Военный эксперт Леонков: у САУ Caesar мало шансов избежать поражения

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

У французской самоходной артиллерийской установки (САУ) Caesar мало шансов избежать поражения. Такое мнение в беседе с Pravda. Ru высказал военный эксперт Алексей Леонков.

Фото: Ministry of Defence of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Среди минусов, как отметил собеседник издания, это ограниченный боекомплект, который она возит собой, и плохая защита от осколков.

"Если эту установку накрывают, то гарантированно уничтожают. Если в это время рядом с установкой находится личный состав, то получают ранение, погибают. И то, что она колесная, у неё есть ещё ограничение по грунтам. То есть в распутицу она так же вязнет, как и другая иностранная техника. А так её используют в качестве дальнобойной артиллерии, используют в тактике кочующей артиллерии. Она стреляет и потом меняет позицию", — сказал Леонков.

Ранее производитель установки, компания Nexter, заявила об для гаубиц от российских дронов.